Hayvanlara şiddete karşı Türkiye turuna çıktılar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- HAYVANLARA uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla \'İki pedal, dört pati\' projesi kapsamında, İstanbul\'dan bisikletleri ve römorkta taşıdıkları 9 aylık dişi Sibirya kurdu \'Eska\' isimli köpekle 81 ili dolaşmak üzere yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek, Edirne\'nin Keşan ilçesinde mola verdi.

Hayvanlara uygulanan şiddet ve istismara dikkat çekmek isteyen Sinan Akın ve Serdar Kepenek, \'İki pedal, dört pati\' projesi kapsamında, yanlarına 9 aylık dişi Sibirya kurdu \'Eska\' isimli köpeği de alarak, bisikletle yaklaşık 1.5 yıl sürecek ve 14 bin kilometre yol kat edecekleri tura İstanbul\'dan başladı. Akın ve Kepenek, tur kapsamında Keşan\'a gelerek, Saros Doğa Sporları Topluluğu\'nun (SARDOS) misafiri oldu. Şehitlik Parkı\'na gelen bisikletliler, SARDOS Başkanı Faruk Eker ve üyeler tarafından karşılandı. Özellikle \'Eska\'ya çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

KEPENEK: 14 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAĞIZ

Serdar Kepenek, hayvanlara uygulanan şiddet ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek istediklerini belirterek, \"81 ili gezeceğiz. Şu an 3\'ü bitti. Buradan önce Çanakkale\'ye, oradan da İzmir\'e gideceğiz. Projemizin adı \'İki pedal, dört pati\'. Hayvana uygulanan şiddete ve bisiklet kullanmanın önemine dikkat çekmek istiyoruz. Köylere giderek, sokak hayvanlarına mama dağıtıyoruz. Şu an 400 kilometre yol yaptık. Bittiğinde 14 bin kilometre yol yapmış olacağız. Turu, Hakkari\'de bitirmeyi planlıyoruz\" dedi.

AKIN: KÖYLERDE ÇOK ZOR DURUMDA OLAN HAYVANLAR GÖRÜYORUZ

Sinan Akın da projeye maddi imkânsızlıklar nedeniyle geç başladıklarını ifade ederek, \"18 yaşımızda tura çıkmayı planlıyorduk. Ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle ancak çıkabildik. Yaklaşık 1.5 sene sürecek. Hayvanseverlik ve bisiklet üzerine bir proje yapan birine sponsor bulmak çok zor. En büyük amacımız hayvan sevgisi bilincini oluşturmak. Gittiğimiz köylerde çok zor durumda olan hayvanlar görüyoruz. Hatta çok fazla ölü hayvan görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde mümkün olduğunca mama dağıtıyoruz. Kargo yoluyla da mama desteği sağlıyoruz. Bunları kendi maddi imkânlarımız çerçevesinde karşılıyoruz. İnşallah Türkiye\'yi hem hayvanseverlik hem de bisiklet kullanımı konusunda daha bilinçli hale getireceğiz\" diye konuştu.

SARDOS Başkanı Faruk Eker de hayvanlara uygulanan şiddet ve istismara karşı projeleri desteklediklerini söyledi. Akın ve Kepenek, bisiklete aparatla takılan römorka koydukları \'Eska\'yla, Çanakkale\'ye gitmek üzere Keşan\'dan ayrıldı.



FOTOĞRAFLI