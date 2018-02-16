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Hayvanlara şiddet uygulayan 69 kişiye, 674 bin lira ceza

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 2017 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da hayvanlara şiddet uygulayan 69 kişiye toplam 674 bin 237 lira para cezası verdi

16 Şubat 2018 18:29

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü, 2017 yılında İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla\'da hayvanlara şiddet uygulayan 69 kişiye toplam 674 bin 237 lira para cezası verdi. Ayrıca 4 ilde, geçen yıl 60 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, geçen yıl hayvanlara yönelik şiddet olaylarıyla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla\'da, hayvanlara şiddet uygulayan 69 kişiye, toplam 674 bin lira 237 lira ceza kesildiği kaydedildi. Hayvanların korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, hayvanlara işkence eden kişilerin ihbar edilmesi istendi.
Ayrıca, sahipsiz hayvanların nüfusunu kontrol altında tutmak için yapılan kısırlaştırma çalışmalarıyla ilgili de bilgi verildi. Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla\'da belediyeler tarafından yürütülen kısırlaştırma çalışmalarına, 258 bin lira maddi destek sağlandığı kaydedildi. 2016 yılında 40 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırılırken, 2017\'de 60 bin hayvanın kısırlaştırıldığını ifade edildi.

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