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Hayvanlara işkenceye hapis için düzenleme

ANKARA, (DHA) - HÜKÜMET, hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası verilmesi öngörülen düzenleme yapıyor

10 Nisan 2018 21:10

ANKARA, (DHA) - HÜKÜMET, hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası verilmesi öngörülen düzenleme yapıyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlar Kurulu toplantısında düzenlemenin detaylarını anlattı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, hayvanlara eziyete hapis cezası getirileceğini açıkladı. Bozdağ, “Hayvanları Koruma Kanunu ve bu konularla ilgili de bu tasarı içerisinde önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bunlardan sadece bir tanesini paylaşmak istiyorum. Sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürmek, işkence veya eziyet etmek bugüne kadar idari para cezasını gerektiriyordu. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra suç olarak tanımlanacak ve hapis cezası uygulamasına geçilecektir. Bu da son derece önemli bir değişikliktir” dedi.

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