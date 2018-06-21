Hayvanlara işkence protesto edildi

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hayvanlara yapılan işkenceyi protesto etti.

İzmit Kent Meydanı\'nda, hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve hayvanseverlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, ellerinde işkence yapılan hayvanların fotoğraflarını taşıyıp, \'Hayvana yapılan zulüm suçtur\', \'Hak, hukuk, adalet\' sloganları attı. Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, artık hayvanlara yapılan işkenceler nedeniyle sabırlarının tükendiğini belirterek, \"Sakarya\'da bacakları ve kuyruğu kesilen yavrunun gözlerinde ki o masumiyet hayvanlara sempatisi olmayan insanların dahi tüm Türkiye\'nin vicdanını sızlattı. 18 Haziran günü Körfez ilçesinde 3 aylık yavrusu olan bir anne köpek ateşli silahla kalbinden vurularak öldürüldü. Evet, artık sabrımız gerçekten tükendi. Neredeyse her gün gerçekleşen insanlık dışı olaylar. Kesilen uzuvlar, parçalanan bedenler insanlığımızın nasıl paramparça olduğunu ve can çekiştiğini net olarak gözler önüne olarak seriyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi, olayların takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz\" dedi.

Hayvanlara yapılan işkencenin, Türkiye\'yi ayağa kaldırdığını kaydeden Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ayşen Yüce de \"Nedense bir türlü kabullenemedik, onların da bizler gibi canlı olduklarını düşünmedik ve düşünmek istemiyoruz. Sapanca\'da uzuvları kesilen yavru köpek, İstanbul\'da tecavüze uğrayan yavru kedi, Körfez\'de katledilen anne köpek ve birçok katliam haberleri artık bizlerin sabırlarını taşırmış ve tüm Türkiye\'yi ayağa kaldırmıştır. Bize emanet edilen bu canları yaşatabiliriz\" diye konuştu.

\'EN AĞIR BİÇİMDE CEZALANDIRILMASINI SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ\'

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü Başkanı Esma Ece Keklik ise \"Hayvanlar, son yıllarda başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun en önemli nedeni hayvan haklarına yönelik caydırıcı ve sert yasaların olmayışıdır. Nitekim suç oranını azaltmanın en büyük etkeni ağır cezalar ve onunla birlikte verilen eğitimlerdir. Hayvanlara yapılan kötülüklerin en ağır biçimde cezalandırılmasını sağlamak zorundayız. Elbette ağır cezalar da yeterli değildir. Bununla birlikte başta çocuklarımıza olmak üzere ulusumuza hayvan sevgisini aşılayan eğitimler vermek zorundayız\" dedi.



FOTOĞRAFLI