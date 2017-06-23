Hayvanlara işkence edene hapis cezası geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, derneklerle görüşerek hayvanlara daha geniş haklar tanıyan yasal düzenlemeyi yeniden gündeme aldıklarını söyledi. Hayvanları öldüren ve işkence edenlere şuan para cezası kesildiğini söyleyen Eroğlu, yeni yasal düzenlemeyle birlikte "Kanun çıkınca hapis cezası gelecek" dedi.

Hürriyet'e konuşan Eroğlu, Avrupa'nın sokak hayvanlarına değer vermediğini onları uyuttuğunu ancak Türkiye'nin sokak hayvanlarına değer verdiğini söyledi. Eroğlu, "Onlar öldürmeye, uyutma diyorlar. Biz de uyutma kesinlikle yasak. Hatta öldüren, işkence eden herkese gerekli işlemler yapılıyor. Şu anda para cezası var. Kanun çıkınca hapis cezası gelecek." ifadelerini kullandı.

Petshopları denetlediklerini ve uyardıklarını belirten Eroğlu kanun olmadığı için ceza kesemediklerini söyledi. Eroğlu, "Kanun çıkınca pet shop’larda balık ve bazı kuş türleri dışında hayvanlar olmayacak. Kedi-köpek gibi hayvanlar üretim yerlerinde, güzel ortamlarda tutulacak ve satışlar katalog üzerinden olacak. Kanun çıkana kadar da pet shop’larda bu hayvanların rahatını sağlamak bize düşüyor" dedi.

'Belediyelerin bahanesi kalmadı'

“Hayvanların sahiplendirilmesi konusunda büyük bir seferberlik başlattık. Belediyelere yardımlar yapıyoruz. 83 bin 900 hayvan kapasiteli 231 hayvan bakım evinde 153 bin 591 tane hayvan kısırlaştırıldı. 175 bin 962 hayvan aşılandı. 5 kademeli çalışma yapıyoruz. Hayvanları aşılıyoruz, çip takıyoruz, küpeliyoruz, kısırlaştırıyoruz, sahiplendiriyoruz. 39 bin 393 tane hayvana çip takılarak sahiplendirildi. Belediyelere yer tahsis ediyoruz. 2017’de 5 milyon lira sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için ödenek verdik. 5 milyon lira da yeni bakımevi yapmak isteyen belediyelere hibe destek sağladık. Böylece ‘paramız yok’ gibi bahaneleri kalmadı.

'Yazlığa gidenler önce hayvanları sahiplenip sonra bırakıyor'

Hayvanlara çip takılması çok önemli. Özellikle yazlığa gidenler bir hayvan sahipleniyor sonra bırakıyorlar. Bu çok yanlış. Kanun çıktıktan sonra cezası büyük olacak. Bizim kültürümüzde hayvanların lokantalara, kafelere girmesi doğru değil. Rahatsız olan olabilir, çocuklar da korkabilir. Bazı hayvanlar yırtıcı olabiliyor. Bu hayvanların kontrollü olması gerekiyor. Ancak onlara lokantanın önünde, yanında uygun yerler yapılabilir.”

'Sushiler Genelgesi'

İDO feribotunda geçtiğimiz günlerde seyahat ederken ölen köpek sonrası da çalışma yapacaklarını belirten Bakan Eroğlu şunları söyledi: “Hayvanların, yolculuklarda taşınması konusunda bir genelge hazırlıyoruz. Bu hayvanların kalacağı yerlerin standartlarını belirliyoruz. Genişlik, havalandırma vs... Bu tür vakalar çok üzücü. Sonuçta biz toplum olarak hayvanları severiz. Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü. O da canlı, onun yaşamına da saygı göstermemiz gerekir. Ona yaşam hakkı tanımamız gerekir.”