-HAYVANLARA EZİYET VİDEOLARININ SATIŞI YASAKLANDI WASHINGTON (A.A) - 20.11.2010 - ABD Kongresi, Senatodaki son oylamanın ardından, hayvanlara yapılan eziyeti gösteren videoların satışını ve dağıtımını yasakladı. 5 yıla kadar hapis dahil çeşitli cezaları öngören metnin yürürlüğe girmeden önce ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanması gerekiyor. Söz konusu önlem ayrıca, hayvanların kasıtlı olarak ezildiği, yakıldığı veya boğulduğu bu tür görüntülerin internette ücretsiz dağıtımına da yasak getiriyor.