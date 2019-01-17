Hayvanlar için yiyecek bırakıp, sağlık durumlarını kontrol ettiler

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN(Bursa),(DHA) - BURSA\'da Uludağ\'ın eteklerindeki, hayvanlar için pek çok noktaya arama kurtarma ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı, sağlıkları kontrol edildi.

Yurdun dört bir yanında soğuk havaların kendisini göstermesi sokakta yaşayan hayvanları da zorlamaya başladı. Ağır kış şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan ve günlerce aç kalan sokak hayvanlarına ise ANDA Arama Kurtarma ekipleri yardım eli uzattı. Özellikle soğuk havanın etkisini bir hayli artırdığı Uludağ eteklerindeki birçok noktaya yiyecek bırakan ekipler, ayrıca bölgede yaşayan hayvanların genel sağlık durumlarına bakıp yaraları olup olmadığını da kontrol etti. Ekip üyeleri, soğuk havalarda insanların evsiz hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını ve şehrin birçok noktasında bulunan noktalara yiyecek bırakmalarını tavsiye etti.

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