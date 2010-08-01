-HAYVANCILIKTA SÜBVANSİYONLU KREDİLERDE İYİLEŞTİRME ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla sübvansiyonla kullandırılan hayvancılığa yönelik kredilerde iyileştirme yapıldı. Bakanlar Kurulunun ''T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'' bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, süt sığırcılığı yatırım kredilerinde sübvansiyon oranı yüzde 60'dan yüzde 100'e çıkarıldı. Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği, büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırım kredilerinde ise yüzde 50 olan sübvansiyon oranı yüzde 100 oldu. Ayrıca büyükbaş hayvan besiciliği işletme kredilerinde sübvansiyon oranı yüzde 50'den yüzde 100'e yükseltildi. Kararla, büyükbaş hayvan besiciliği için kullandırılacak kredi 1.500.000 liradan 3.000.000 liraya yükseltildi. Bu arada 31 Temmuz 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) kullandırılan kredilerle ilgili olarak söz konusu tarihe kadar yürürlükte olan hükümlere göre işlem yapılacak.