-HAYVANCILIĞA SIFIR FAİZLİ KREDİ ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 1 Ağustos'tan itibaren girişimcilere sıfır faizli yatırım ve işletme kredisi vermeye başladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, projeyle 34 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanırken, ülke ekonomisine de yıllık 4 milyar 858 milyon 200 bin liralık katkı yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, projenin ''Yatırım Kredileri'', ahır, ağıl yapma, süt sağım tesisi kurma ve hayvan alımını kapsayacak. Krediyle, süt sığırcılığına, damızlık etçi sığır yetiştiriciliğine, koyun ve keçi yetiştiriciliğine, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine ve manda yetiştiriciliğine sıfır faizli kredi verilecek. Geri ödemesi 7 yılda yapılacak olan kredinin limiti 7,5 milyon lira olacak ve en üst limitten alındığında yaklaşık bin baş damızlık hayvan alınabilecek. Projenin sıfır faizli işletme kredisi ise büyükbaş besi hayvancılığını kapsıyor. Bu projeyle, ülkenin et üretimini artırmak amaçlanıyor. Büyükbaş besi hayvanı alımı ve yem temininde kullandırılacak kredi, 2 yılda geri ödenecek. Üst limiti 3 milyon lira olan kredi ile yaklaşık bin büyükbaş besi hayvanı beslenebilecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın projesi ile ilk yıl için 100 bin baş damızlık sığır manda, 2 milyon baş damızlık koyun-keçi ve 600 bin baş besi sığırı hedefleniyor. Proje ile bir yılda 525 bin ton ilave süt üretimi, 260 bin ton yıllık ilave et üretimi, 85 bin baş yıllık ilave buzağı üretimi ve 1 milyon 728 bin baş yıllık ilave kuzu üretimi sağlanacak. Uygulama istihdama da önemli bir katkıda bulunacak ve 34 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacak. Projenin birinci yılının sonunda ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ise 4 milyar 858 milyon 200 bin lira olacak. Projenin bütçeye getireceği yük 1 milyar 300 milyon lira olacak. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Şubeleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlükleri'ne başvuracak. Konu ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerinden de bilgi alınabilecek.