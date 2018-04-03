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Hayvanat bahçesine gittiler, hayallerine kavuştular

İSTANBUL, (DHA) - Hayvanat bahçesinde birbirinden farklı türdeki hayvanları görmek isteyen Esenler'de yaşayan çocukların "365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal" projesi sayesinde hayalleri gerçek oldu

03 Nisan 2018 15:02

İSTANBUL, (DHA) - Hayvanat bahçesinde birbirinden farklı türdeki hayvanları görmek isteyen Esenler\'de yaşayan çocukların \"365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal\" projesi sayesinde hayalleri gerçek oldu.

Esenler Belediyesi Sosyal  Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan \"365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal\" projesi ile Esenler ilçesinde yaşayan çocukların hayalleri gerçeğe dönüşmeye devam ediyor. \'Hayal Kumbarası\'nda biriken çocukların hayallerinden bazıları da hayvanat bahçesine gitmek ve birbirinden farklı türdeki hayvanları görmek vardı. Proje kapsamında 18 çocuk, aileleriyle birlikte Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı\'nı ziyaret etti. Güneşli havanın ve temiz doğanın keyfini çıkaran çocuklar, televizyondan gördükleri hayvanları ilk kez canlı görme fırsatı yakaladı. Çocuklar dünyanın dört bir tarafından gelen 288 farklı hayvan türünü inceleyerek hem hayallerini gerçeğe dönüştürdü hem de hayvanlar aleminde keyifli bir yolculuğa çıktı. Aslandan jaguara, maymundan zürafaya kadar pek çok hayvan türünü büyük bir merak ve ilgiyle inceleyen çocuklar, heyecanlı gözlerle ilk defa gördükleri hayvan türlerinin fotoğraflarını çekerek görevlilerden bilgi aldı.

“AT BİNME HAYALİM GERÇEK OLDU”

At binme hayali olan çocuklar da ilk kez ata binmenin de heyecanını yaşadı. En sevdiği hayvanın at olduğunu söyleyen 6\'ncı sınıf öğrencisi Esmanur Üray, \"Benim 29 tane horozum, 2 kekliğim, 1 tane de tavşanım var, onları çok seviyorum ama en çok atları seviyorum. Hayalim de at binmekti, Esenler Belediyesi bizden hayallerimizi yazmamızı istediğinde at binmek istediğimi yazmıştım. Bugün de bu hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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