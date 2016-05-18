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Dünya

Hayvanat bahçesinden 'Panda yaşıyor' fotoğrafı

Açıklamanın üzerine, Tuan Tuan'ın öldüğüne dair haber yapan internet siteleri özür diledi.

18 Mayıs 2016 17:10

Tayvan'da, Taipei Hayvanat Bahçesi'nde bir pandanın öldüğü yönündeki haberleri yalanlamak için pandanın günün gazeteleriyle çekilmiş bir fotoğrafı yayımlandı.

Çin medyası, pazartesi günü Çin'den 2008'de hediye edilen iki dev pandadan biri olan Tuan Tuan'ın gerginlik ve stres nedeniyle öldüğüne ilişkin bir haber yapmıştı.

Hayvanat bahçesi çıkan haber üzerine, rehinelerin hala yaşadığını kanıtlamak için yapılanlara benzer bir örnekle, Tuan Tuan'ın önüne Pazartesi gününün gazetelerini koyup fotoğrafını çekti. 

 

Tuan Tuan, eşi ve yavrularının
sağlık durumu iyi

 

Facebook'ta yayınlanan fotoğrafla birlikte Hayvanat Bahçesi yetkilileri, endişelenilmemesi ve internette yer alan haberlere kulak verilmemesini istedi. Tuan Tuan'ın eşi Yuan Yuan ve yavruların sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. 

Tuan Tuan'ın adı "birlik" veya "yeniden birleşme" anlamına geliyor.

Dev pandaların hediye edilmesi anakara Çin'in bir parçası olarak kabul ettiği Tayvan'la ilişkilerin sıcaklaştığına dair bir işaret olarak görülmüştü.

Açıklamanın üzerine, Tuan Tuan'ın öldüğüne dair haber yapan internet siteleri özür diledi. Özür dileyenler arasında "yanıltıldık" diyen Komünist Parti'nin yanıt organı da vardı.

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