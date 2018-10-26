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Hayvanat bahçesinden kaçan pelikan, karayolunda bulundu

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde hayvanat bahçesinden kaçan pelikan, Erdek-Bandırma karayolunda jandarma tarafından bulundu

26 Ekim 2018 14:44

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek ilçesinde hayvanat bahçesinden kaçan pelikan, Erdek-Bandırma karayolunda jandarma tarafından bulundu. Pelikan, hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edildi.
Erdek-Bandırma karayolunda devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında gördükleri pelikanı yakalayarak araca aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen pelikan, daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Yapılan araştırmada pelikanın, özel Erdek Land Hayvanat Bahçesi\'nden kaçtığı belirlendi. Pelikan, ekipler tarfından hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edildi.

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