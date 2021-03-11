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Hayvanat bahçesindeki silahlı saldırıda Salih Memişoğlu ve bir kişiyi daha öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

11 Mart 2021 09:00

Çekmeköy'de, hayvanat bahçesinde, kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

 Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı Mustafa Ö.'nün de içinde bulunduğu 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

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