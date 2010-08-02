-HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ KURT, ÇOCUĞUN PARMAĞINI ISIRDI GAZİANTEP (A.A) - 02.08.2010 - Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde kurt barınağındaki bir kurt, 1 yaşındaki çocuğun parmağını ısırdı. Alınan bilgiye göre, Burç Yolu üzerinde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin kurt barınaklarında yaşanan olayda, Asena ve Börteçine adlı kurtların olduğu bölümü 3 çocuğuyla gezen Adem ve Zeynep Çekiçoğlu çiftçi, diğer iki çocuklarıyla ilgilenirken, 1 yaşındaki İlknur Çekiçoğlu kurtların olduğu çift tel örgüyle kaplı bölüme yaklaştı. İlknur Çekiçoğlu, anne ve babanın bir anlık dalgınlığı sonrası parmağını kurt kafesinin parmaklıkları arasına soktu. Bu sırada parmaklığın hemen yanında yatan kurt, küçük çocuğun parmağını ısırdı. Çocuğun bağırması üzerine hayvanat bahçesi görevlileri, hemen müdahale ederek kurdu parmaklıklardan uzaklaştırarak, çocuğu kurtardı. Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi altına alınan İlknur Çekiçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kurdun parmağından tutarak içeriye doğru çekmesinden dolayı İlknur Çiçekoğlu'nun kolunun omzundan çıktığı, kolunun teller arasında kalmasından dolayı da ezilmeler oluştuğu öğrenildi. Tedavisi devam eden kız çocuğunun sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilirken, baba Adem Çekiçoğlu dehşet anını anlatırken, ''Kurtların olduğu bölüme yakın olan çeşmeden su alıp çocuklara içirirken, kurtlar kızımın telin kenarından uzattığı parmağını ısırdı. Kurtarmaya çalıştım, ancak bileğini ağzına almıştı. Çok zorlandık. Vatandaşın birisi su dökünce kurtlar uzaklaştı'' dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Evrim ise, hayvanat bahçesinde yaşanan olayın üzücü olduğunu, ancak küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Evrim, tüm ziyaretçilere uyarıların yapıldığını belirterek, bunun yanı sıra sık sık anonslar yapıldığını dile getirdi. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için uyarıların sürekli tekrarlandığını vurgulayan Evrim, yaşanan olaydan gerekli dersleri çıkardıklarını ve bir daha böyle üzücü olaylar yaşanmaması için ek tedbirler alacaklarını ifade etti. Evrim, aileyi ziyaret ettiklerini, çocuğun elinde ise tedaviden sonra bir iz kalmayacağını sözlerine ekledi.