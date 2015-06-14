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Dünya
Deutsche Welle

Tiflis Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar kaçtı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te aşırı yağışlar sele yol açtı. En az 5 kişi hayatını kaybederken selin zarar verdiği bir hayvanat bahçesinde hayvanlar sokaklara çıktı.

14 Haziran 2015 16:15

Gürcistan'daki selde en az 5 kişiyi hayatını kaybetti. Kura Nehri'nin kollarından Vere'nin taşması sonucunda çok sayıda ev ve araç sular altında kaldı. Binlerce vatandaş evlerinden oldu; birçok haneye elektrik ve içme suyu verilemiyor.

Gürcistan yerel basınında çıkan haberlere nehrin taşması yakınlardan bir hayvanat bahçesine zarar verdi. En az 6 kaplan, 8 ayı ve 6 aslan yuvalarını terk ederek kent sokaklarına çıktı. Güvenlik nedeniyle polis ve özel harekat timler birçok hayvanı vurarak telef etti. Rustavi televizyon kanalı 6 kurdun öldürüldüğü bilgisini geçti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GürcistanTiflisNehriVereWelle Türkçe AFP DPA Reuters

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