Tiflis Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar kaçtı

Gürcistan'daki selde en az 5 kişiyi hayatını kaybetti. Kura Nehri'nin kollarından Vere'nin taşması sonucunda çok sayıda ev ve araç sular altında kaldı. Binlerce vatandaş evlerinden oldu; birçok haneye elektrik ve içme suyu verilemiyor.

Gürcistan yerel basınında çıkan haberlere nehrin taşması yakınlardan bir hayvanat bahçesine zarar verdi. En az 6 kaplan, 8 ayı ve 6 aslan yuvalarını terk ederek kent sokaklarına çıktı. Güvenlik nedeniyle polis ve özel harekat timler birçok hayvanı vurarak telef etti. Rustavi televizyon kanalı 6 kurdun öldürüldüğü bilgisini geçti.