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Dünya

Hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşayan "dünyanın en yalnız fili" kurtarıldı; şarkıcı Cher yanından ayrılmadı

30 Kasım 2020 10:39

ABD'li şarkıcı Cher'in de dahil olduğu uzun yıllar süren kampanyadan sonra "dünyanın en yalnız fili" Kavaan Pakistan'da kötü koşullarda yaşadığı hayvanat bahçesinden Kamboçya'daki bir barınağa götürülüyor. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşadığı ve yalnız olduğu tespit edilen ve hayvan hakları savunucularının uzun süredir kurtarılması için kampanya yürüttüğü 36 yaşındaki fil, şarkıcı Cher'in de destekleriyle Kamboçya'daki bir barınağa götürülüyor. 

Free the Wild isimli bir yardım kuruluşu, filin hayvanat bahçesinden kurtarılması için özel bir kampanya yürüttü. Cher, "Hayallerim gerçek oldu" diyerek yardım kuruluşuna teşekkür etti. 74 yaşındaki Cher, Kaavan'ın taşınma süreci boyunca Pakistan'da yanında durdu. 

Uzmanlar Kavaan isimli fili az miktarda uyuşturarak özel olarak inşa edilmiş metal bir kafese yerleştirdi. kafes, İslamabad havaalanına götürüldü. Kaavan buradan bir büyük transfer jetiyle Kamboçya'ya taşınacak. 

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Malik Amin İslam, "Fili kendi türüyle bir arada olabileceği bir yere yollamak doğru karardı. Onu Kamboçya'da görmekten mutlu olacağız" dedi. 

 

 

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