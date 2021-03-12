Hayvanat bahçesinde çita saldırısına uğrayan bakıcı hastaneden taburcu oldu

ABD'de bulunan Colombus Hayvanat Bahçesi'nde bir hayvan bakıcı çita saldırısına uğradı. Bakıcının hastanede tedavisini tamamlayıp evde dinlendiği belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Colombus Hayvanat Bahçesi'nde iki bakıcı 4 yaşındaki Isabelle isimli çitayı gezdirirken bir bakıcıya saldırdı. Çitanın günlük yürüyüşü sırasında sakin olduğu ve tasma taktığı belirtildi.

Hayvanat bahçesi, çita dışında zürafalarla da ilgilenen bakıcının kokusunun çitayı etkilemiş olabileceğini düşünüyor.

Saldırıya uğrayan bakıcı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan bakıcı taburcu edildi.