Hayvanat bahçesinde Afrika'dan getirilen hayvanlara kış uygulaması

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- AVRUPA\'nın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan 111 türden 1100 hayvanın doğal ortamında yaşadığı Bursa Zoo Park\'ta, havaların soğumasıyla birlikte düzen değişti. Afrika\'dan getirilen zürafalar ve lemurlar, ısıtmalı alana alındı. Her gün hazırlanan meyve salatasından yiyen lemulara verilen günlük yiyecekler ise havaların soğuması nedeniyle yüzde 15 oranında artırıldı.

206 bin 600 metrekalik alanda faliyet gösteren Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde kış uygulamaları başladı. Özellikle doğal yaşam alanları sıcak Afrika ülkeleri olan zürafalar ve lemurlar için özel uygulamalar hayata geçirildi. Yaz aylarında başlayan hazırlıklarda zürafalar için Uludağ\'ın eteklerindeki meşe ağaçlarından yaprak ve ince dallar toplandı. Toplanan bu yapraklar turşu kurma yöntemiyle havasız ve tamamen kapalı kaplarda fermente edilerek hazırlandı. Soğuk havaların başlamasıyla kendilerine özel yükseklikte inşa edilen kapalı ve ısıtmalı barınağa alınan zürafaların günlük öğünleri kuru bitkilerin yanı sıra \'Yaprak Turşuları\' ile zenginleştirildi. Kış aylarında gelen ziyaretçiler için ise camekan ile kaplanan izleme noktaları oluşturuldu.

Soğuk hava koşullarında hayvanlar için farklı uygulamaların hayata sokulduğunu anlatan Bursa Hayvanat Bahçesi Beslenme Sorumlusu Ziraat Mühendisi Erkan Albayrak, şöyle dedi:

\"Kış aylarında hayvanların beslenme ihtiyacı bir miktar daha artıyor. Buna paralel olarak biz de verdiğimiz besin niteliklerini yeniden düzenliyoruz ve miktarlarını ya da besin değerlerini artırıyoruz. Böylece daha rahat bir kış geçirmelerini sağlıyoruz. Örneğin kış mevsiminde zürafalar için hazırladığımız yapraklar var. Yazın yaprağım bol olduğu dönemlerde Uludağ eteklerinden toplanan meşe ağacına ait ince dal ve yaprakları kapalı ortamda fermante ediyoruz. Kış aylarında bunları hayvanların beslenmesinde kullanıyoruz.\"

YÜZDE 10-15 DAHA FAZLA MEYVE SALATASI

Afrika\'nın Madagaskar Adası\'ndan gelen, soğuk havalara karşı dirençli olmayan lemurlar ise renkli, kapalı barınak oluşturuldu. Lemurlar; kütük, ağaç merdivenler ve halatlar gibi objelerle doğal oyun ve yaşam alanları oluşturulan ısıtmalı kapalı barınağa taşındı. Günlük besin ihtiyaçları da soğuklukla ters orantılı olarak artan lemurlara mevsim meyveleri elma, portakal, mandalina gibi meyvelerle zenginleştirilen meyve ve sebze salatası yüzde 10-15 arttırılarak verilmeye başlandı. Lemurların meyve salatalarını bakıcılarının elinden yemeleri ise hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekti. Lemurların kapalı barınakları hakkında da bilgiler veren Albayrak, \"Lemurlar doğal yaşamlarında Madagaskar Adası\'nda yaşayan hayvanlar. Bursa Hayvanat Bahçesinde onlar için de en uygun koşulları sağlıyoruz. Yaz ve kış ayları için açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı barınakları var. Kapalı barınakta onlar için uygun hava koşullarının yanı sıra lemurlara uygun materyaller hazırlamış bir yaşam alanı da sunduk\" dedi.

\'NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ\'

Soğuk hava koşullarında hayvanlar için farklı uygulamaların hayata sokulduğunu anlatan Bursa Hayvanat Bahçesi Beslenme Sorumlusu Ziraat Mühendisi Erkan Albayrak, kış aylarında hayvanların refahı için her ne gerekiyorsa yapıldığı söyledi. Albayrak, \"Sıcaklık ihtiyacı olan hayvanlarımızı kapalı barınakları alıp uygun sıcaklık değerlerini ayarladık. Ayrıca hava koşullarının uygun olduğu günlerde iç ve dış barınaklar arasında kısa değişimler yapabiliyoruz\" dedi.

Değişiklikler sadece hayvanlar için değil, kış aylarında gelen ziyaretçiler için de uygulandı. Hayvanat bahçesinde sıcak içeceklerin servis edildiği kafeterya yer alırken kapalı izleme alanları da kullanılmaya başlandı. Albayrak, \"Burada soğuk havalarda gelen ziyaretçilerimiz için izleme alanlarımız ısıtılıyor. Ziyaretçilerimizin dinlenmeleri için banklar ve bu esnada inceleyebilecekleri bilgilendirme panoları da mevcut\" dedi.



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