Hayvanat bahçesi müdürü TÜBİTAK'a transfer oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na bağlı (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Müdür Yardımcılığı görevine Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar getirildi.

Gökçek'e bağlı çalışıyordu

Aydınlık gazetesinden Ceyhun Bozkurt'un haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Ankara Hayvanat Bahçesi, 19 Ekim 2011 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmişti. Mustafa Sancar da, Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü görevini yürütürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı çalışıyordu.

Cahit Arf Merkezi'nden sorumlu

Mustafa Sancar, ULAKBİM yönetmeliğinde görev tanımı “araştırıcılara basılı ve elektronik kaynakları kullanarak belge ve bilgi sağlama hizmetleri vermekten sorumlu” şeklinde görev tanımı yapılan Cahit Arf Bilgi Merkezi’nden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Merkez, ülkemizdeki en zengin bilimsel basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına sahip olmasıyla biliniyor.

ULAKBİM’in görevleri

ULAKBİM, 1996 yılında TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olarak kuruldu.Merkez, ülkemizdeki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan Ulusal Akademik Ağ alt yapısını işletmenin yanısıra ve bu ağ üzerinden yeni ağ servisleri sunarak, bir yandan ağ için araştırma geliştirme yapmakta, diğer yandan araştırmacıların ağı Ar-Ge yapmak için kullanmalarını sağlamaktadır.

ULAKBİM Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde yer alan merkezin görevlerinden bazıları şunlar:

* Kurumsal kullanıcıları birbirine ve küresel bilgisayar ağlarına bağlayan etkileşimli, yüksek hızlı ve yeni teknolojilere açık bir bilgisayar ağı kurmak ve işletmek.

* Akademik ve araştırma ağları düzeyinde Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek,

* Geniş alanlı, metropoliten ve yerel bilgisayar ağı teknolojilerindeki gelişmeleri izleyerek bu ağı günün koşullarına uygun olarak geliştirmek ve gerekli durumlarda yeni uygulama ve gösterim ağları kurmak.

* Bilgi hizmetlerini bilgisayar ağları üzerinden yaygınlaştırmak üzere, başta ağ bilgi işlem olmak üzere, bilgi teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek.

* Bilgi teknolojileri ve bilgi hizmetleri konularındaki bilgi birikiminden, istek belirten kurum ve kuruluşların yararlanmasını sağlamak üzere danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak.

* Mevcut müfredatı ve eğitim programını ihtiyaçlar doğrultusunda analiz etmek ve geliştirmek, elde edilen sonuç ve bulguları Milli Eğitim bakanlığı ile paylaşmak.

* Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’e bağlı eğitim kurumlarında kullanılmak üzere içerik sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.

* Açık kaynak teknolojiler üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak; açık kaynak teknolojiler kullanarak özgün çözümler geliştirmek.