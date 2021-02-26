Hayvanat bahçesi çalışanını hortumuyla tek darbede öldürdü!

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İspanya'da bir hayvanat bahçesindeki fil, tutulduğu alana giren hayvanat bahçesi çalışanının kafasına hortumuyla vurarak tek darbeyle öldürdü. Yetkililer filin darbesiyle çalışanın kafasını demir parmaklıklara sert bir biçimde çarptığını belirtildi.

4 tonluk filin darbesinin ardından hastaneye götürülen hayvanat bahçesi çalışanı kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Santander'deki hayvanat bahçesi çalışanlarının fillerin tutulduğu alana günlük rutin işlerini yapmak için girdiği belirtildi.

Hayvanat bahçesi'nin sahibi olan Kantabria bölgesel yönetiminin turizm bakanı, ''Öngörülemez hayvanlardan söz ediyoruz. Darbe çok güçlüydü; bir insanın alıp hayatta kalamayacağı şiddetteydi'' dedi.

Polis ve hayvanat bahçesi konuyla ilgili soruşturma başlattı.