Hayvana tecavüz eden bir, öldüren 2 yıl hapis yatacak!

Yeni Hayvan Koruma Yasası'na göre, hayvanları işkence ederek öldürenlere ve pitbull gibi tehlikeli köpekleri üretip ülkeye sokana da 2 yıl hapis geliyor.

Hayvan Koruma Yasası baştan sona değiştiriliyor. Yasa taslağına göre, hayvanlara tecavüz eden, döverek öldüren, pitbull gibi tehlikeli köpekleri üretip ülkeye sokanlara 2 yıla kadar hapis cezası geliyor. Adalet, Orman ve Su ile Gıda ve Tarım Bakanlıkları, hayvanseverlerin uzun çıkması için mücadele verdikleri, Hayvanları Koruma Yasa Taslağı'nı tamamladı. Taslak şu yenilikleri içeriyor:

- Evinde hayvan beslemek isteyenler zorunlu eğitim alacak.

- Kedi ve köpek başta olmak üzere evde beslenen hayvanlara sayı sınırlaması getirilecek. Bir evde kaç hayvan beslenmesine izin verileceği yönetmelik ile belirlenecek.

- Sahipsiz ve sokaktaki hayvanlar sadece Hıfzıssıhha kapsamı yani insan sağlığına zarar verebilecek bir durum ortaya çıkmışsa öldürülebilecek.

- Hayvanların kısırlaştırılmasını Gıda ve Tarım Bakanlığı ile belediyeler yapabilecek. Belediyeler bu işi bakanlığın koordinatörlüğünde gerçekleştirecek.

- Yeni düzenleme bazı suçlar için 2 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Bu suçlar hayvanlara tecavüz, tehlikeli türde köpek üretmek ve ülkeye sokmak, hayvanları döverek, işkence ederek öldürmek olarak sıralanıyor.

- Pitbull gibi tehlikeli hayvanlar toplanacak.

- Hayvanlara işkence, dövmek, aç-susuz bırakmak, aşırı soğuk ve sıcakta dışarıda bırakmak, psikolojik işkence yapmak yasak olacak. 300-750 lira arasında para cezası verilecek.

- Hayvana çarpan sürücü onu veterinere götürmek ve tedavi masraflarını karşılamakla yükümlü olacak