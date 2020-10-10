Hayvana şiddet videosu paylaşıp gelen hakaret içerikli yorumları mahkemeye taşıdı, davadan vazgeçmek için para talep etti

İsmail Yılmaz isimli kişi, YouTube’da bulunan hayvanlara şiddet uyguladığı görülen videoyu hayvansever hesaplarda paylaştı. Bu paylaşımların altına gelen tepkilere ise hakaret davası açtı. Ardından da arabulucu ile dava ettiği kişilerden ücret talep etti.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, şiddet vakalarının bir yenisi Bursa’da ortaya çıktı. YouTube’a yüklenmiş olan bu görüntüler çeşitli hayvansever hesaplar tarafından paylaşıldı. Yılmaz’ın köpeğe şiddet uyguladığını gören bazı kullanıcılar videoya hakaret içerikli yorumlar yazdı. Yılmaz ise bu videoya hakaret eden tüm hesaplara tek tek hakaret davası açtı. Ardından arabulucu şirket devreye girerek Yılmaz’ın davadan vazgeçmesi için davalılardan ücret talep ettiğini iletti.

Davalılardan 67 yaşındaki Emel Kupşi’nin kızı Binnur Kupşi yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Annem büyük bir hayvansever ve köpeklere şiddet videosunu görünce sinirlerine hakim olamayarak bir hata yapıyor ve bu kişiye sosyal medya üzerinden hakaret ediyor. Annem ve çok sayıda kişi savcılığa çağırıldı, ifade verdi. Daha sonra öğrendik ki video kimliği belirsiz kişiler tarafından hayvansever hesaplarda sıklıkla paylaşılıyor. Hayvanseverler, vicdanını sızlatan bu görüntülere tepki gösterince avukatlar devreye girerek anında dava açıyor. Arabulucu şirket İsmail Yılmaz’ın 2500 TL karşılığında davayı geri çekebileceğini söyledi. Şimdi de şahıs bizimle pazarlık yapıyor fiyatı 500 TL’ye kadar indirdik. Videoyu YouTube’dan silmek yerine her yerde paylaşıp hukuk üzerinden bir para talepleri var.”

Maddi menfaat için...

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu “Bu şahıs ve video üzerinden çok sayıda olay duyuyoruz” dedi, şöyle devam etti:

“Şahıslar hayvan hakları yasasından kaynaklı ağırlık cezalar olmamasına güveniyor, hayvana şiddet uygulayabiliyorlar. Biliyor ki eğer şiddet uygulasa, büyük bir ceza almayacak. Ancak bu şahıs, hukuka aykırı bir eylem üzerinden kendine menfaat sağlıyor. Bu videoları hassasiyetleri olan, özellikle yaşlı hayvanseverlerin bulunduğu sayfalarda paylaşıp, insanların haklı isyanına maruz kalınca, dönüp haklarında hakaretten suç duyurusunda bulunuyor. Uzlaşma sürecinde maddi menfaat temin ediyor.”