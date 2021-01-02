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Hayvana şiddet son bulmuyor: Sokak kedisi, kulakları kesilmiş halde bulundu!

02 Ocak 2021 19:16

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kulaklarının bir kısmı kesilmiş halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

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