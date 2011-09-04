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Hayvan sevgisi kavga çıkarttı İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2011 02:39

-Hayvan sevgisi kavga çıkarttı İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - Kartal'da sokak köpeklerini site içinde besleyen kadına başka bir kadının müdahalesiyle başlayan tartışmaya eşlerin de katılımıyla çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla birbirini yaraladı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Tuğba Sokak'ta bulunan Tur Sitesi'ndeki bir blokta oturan ve mahalledeki köpekleri site bahçesinde beslediği öne sürülen Seda Aksoy ile aynı sitede başka bir blokta oturan ve bu durumdan rahatsızlık duyan 8 aylık hamile Elanur Kubaşık arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, olaya Elanur Kubaşık'ın eşi Osman Kubaşık ile Seda Aksoy'un eşi Fikri Aksoy da karıştı. Kavga sırasında Fikri Aksoy, ekmek bıçağıyla Osman Kubaşık'ı göğsünden bıçakladı. Göğsündeki bıçağı çıkaran Osman Kubaşık da Fikri Aksoy'u göğsünden yaraladı.  Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Osman Kubaşık Pendik Devlet Hastanesine, Fikri Aksoy ise Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aksoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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