T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayvan pazarında yer kavgası: 14 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hayvan pazarında, satıcılar arasında çıkan yer kavgasında 14 kişi yaralandı

19 Ağustos 2018 13:01

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da hayvan pazarında, satıcılar arasında çıkan yer kavgasında 14 kişi yaralandı.
Yenice Mahallesi\'ne kurulan hayvan pazarında, sabah saatlerinde isimleri öğrenilemeyen hayvan satıcısı iki grup arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için pazar yerinde güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAYenice MahallesiKavgadaYaralılarYaralıların sağlıkJandarmaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24