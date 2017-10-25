Hayvan pazarı şaptan kapatıldı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav İlçesi\'ndeki hayvan pazarı, şap hastalığına rastlanınca kapatıldı.

Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre; Simav ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Çitgöl Beldesi\'nde, Kütahya- Uşak karayolu üzerinde salı günleri kurulan hayvan pazarında şap hastalığına rastlandı. Bunun üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanırken, hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Simav Hayvan Pazarı da önlem açısından hastalık sönünceye kadar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Veteriner hekimler tarafından işletmelerde aşı ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Üreticiler de hastalıkla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili konularda bilgilendiriliyor.



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