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Hayvan Partisi Başkanı: Sakat veya yaşlı atların etleri satılıyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Hayvan Partisi Genel Başkanı Kiriakos Kiriaku, hipodromda yarışırken sakatlanan veya yaşlanmış atların kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı

22 Ağustos 2018 16:11

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Hayvan Partisi Genel Başkanı Kiriakos Kiriaku, hipodromda yarışırken sakatlanan veya yaşlanmış atların kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı.
Rum medyasına konuşan Hayvan Partisi Genel Başkanı Kiriakos Kiriaku, \"Atların öldürülerek satıldığına yönelik önüme gelen şikayetler var\" dedi. Hükümetin konuyla ilgili adımlar atması gerektiğini belirten Kiriaku, iktidara atlar konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Kiriakos Kiriaku, hipodromda yarışırken sakatlanan veya yaşlanmış atların kesilerek etlerinin piyasada satışa sunulduğunu ileri sürdü. Kiriaku, at etlerinin yarısının Güney Kıbrıs\'ta yarısının da Kuzey Kıbrıs\'ta satıldığını iddia etti.

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