'Hayvan otlatırken tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü' iddiası

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde çoban, 45 yaşındaki Ramazan Ateş, hayvan otlatma yüzünden tartıştığı öne sürülen 26 yaşındaki G.U. tarafından tüfekle öldürüldü.

Yalvaç\'a bağlı Dedeçam Köyü\'nde çoban G.U. ile komşu Bağkonak Köyü\'nde çoban, evli ve 3 çocuk babası Ramazan Ateş, hayvanlarını otlatmak üzere araziye çıktı. Saat 09.30 sıralarında Kozluçay Köyü yakınlarında karşılaşan taraflar arasında iddiaya göre hayvan otlatma konusunda tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası G.U. yanında getirdiği tüfekle Ramazan Ateş\'e birkaç el ateş açtı. Ramazan Ateş olay yerinde kan içinde yere yığılırken, yanında bulunan bir çocuk ise kaçarak kurtuldu.

İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Ramazan Ateş\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ramazan Ateş\'in cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaçan G.U. dağda hayvanlarını koyduğu ağılda jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. G.U.\'nun daha önce babası ve ağabeyini de silahla yaraladığı iddia edildi.

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