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Hayvan otlatırken kaybolan kadının cesedi bulundu

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Gerede ilçesinde, hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun’un (78) cesedi bulundu

16 Nisan 2018 17:19

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Gerede ilçesinde, hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun’un (78) cesedi bulundu.
Gerede ilçesine bağlı Örenci köyünde dün hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun\'un yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede çalışma başlattı. AFAD\'ın talebi üzerine bölgeye Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 4 kişilik dalgıç timi sevk edildi. Dalgıç timinin Gerede Çayı içinde yaptığı aramada, yaşlı kadının cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında bulundu. Cenaze, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı\'na gönderildi.

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