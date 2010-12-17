-HAYVAN İTLAF İLACIYLA İDAM EDİLDİ OKLAHOMA (A.A) - 17.12.2010 - ABD'nin Oklahoma eyaletinde, hücre arkadaşını boğarak öldürmekten ölüm cezasına çarptırılan idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi. John David Duty adlı 58 yaşındaki idam mahkumunun cezasının infazında, ABD'de ilk kez, hayvanların acı çekmeden ölmelerini sağlamak için kullanılan bir ilaç kullanıldı. Suçluları İslah Etme kurumundan Jerry Massie, idam mahkumuna, aralarında hayvanları itlaf etmekte kullanılan pentobarbital adlı sakinleştiricinin de bulunduğu 3'lü bir ilaç kokteylinin şırınga edildiğini söyledi. İnsanlarda da sakinleştirici olarak kullanılan pentobarbital'in ABD'de ilk kez bir idam cezasının infazında kullanıldığını belirten Massie, idamlarda kullanılan sodyum thiopental adlı sakinleştiricinin ABD stoklarında tükenmiş olması nedeniyle bu ilacı kullanma yoluna gidildiğini kaydetti. Massie, yeni ilacın idam sırasında ''belirgin bir sorun yaratmadığını'' sözlerine ekledi. Soygun ve öldürme amaçlı ateş açma suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası verilmiş olan Duty, 2001'de hapishanede aynı hücreyi paylaştığı Curtis Wise'ı bir yatak çarşafıyla boğarak öldürmekten idam cezasına çarptırılmıştı. Duty, Oklahoma eyaletinde bu yıl içinde cezası infaz edilen 3. idam mahkumu oldu. Son idamla bu yıl içinde idam edilen mahkumların sayısı ise 46'ya çıktı.