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Hayvan hırsızlığına 4 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN ve Amasya'da son iki ay içinde 39 büyükbaş, 1 küçükbaş hayvan hırsızlığını gerçekleştirdikleri iddia edilen 1'i kadın 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı

18 Ağustos 2017 19:20

 

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN ve Amasya'da son iki ay içinde 39 büyükbaş, 1 küçükbaş hayvan hırsızlığını gerçekleştirdikleri iddia edilen 1'i kadın 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Olay merkez Atakum İlçesi'nde meydana geldi. Atakum İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada iddiaya göre cezaevi firarisi olan Necati T. ve adamları Orhan T. (31), İbrahim T. (23), Onur Y. (22) ve Gülcan K.'nın (19) son 2 ay kapalı kasa kamyonetle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığını tespit ederek çalışma başlattı. Jandarma, olay yerlerindeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 5 şüphelinin kamyonetle gelerek hırsızlık yapılan adreslerde keşif yaptıklarını belirledi. Jandarma şüphelileri 4 gün önce otomobilde görüp durdurmak istedi. Otomobillerden birisi ters yola girip kaçtı. Necati T. ise kullandığı otomobili jandarmanın üzerine sürerek olay yerinden kaçtı.
Jandarma ekipleri 2 gün önce şüh-phelilerin Tekkekjöy İlçesi'ndeki evlerine baskın düzenledi. Yapılan baskında Necati T. dışındaki şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Orhan T.'ye ait ahırda arama yapan jandarma 39 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan ele geçirdi. Hayvanların küpesiz olmaları dikkat çekti. Jandarma çalıntı hayvanlardan 18 büyükbaş hayvanı sahiplerine teslim etti. Yapılan soruşturmada şüphelilerin  Amasya ve İlçesi Taşova ile Samsun'un Canik, İlkadım, Havza ve Tekkeköy İlçelerinde de hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise bugün adliyeye çıkartıldı.

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