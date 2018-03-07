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Hayvan hırsızlığı şebekesi çökertildi

Cevdet ŞEN- Davut CAN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, hayvan hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 184 küçükbaş ele geçirildi

07 Mart 2018 19:44

Cevdet ŞEN- Davut CAN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, hayvan hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 184 küçükbaş ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5\'i tutuklanırken, 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama ve Kınık\'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan soruşturma sonunda, İ.A. yönetimindeki 35 MNF 46 plakalı otomobili Aliağa ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 10 hayvan küpesi, 2 hayvan pasaportu ve 1 hayvan nakil belgesi ele geçirildi. İ.A. gözaltına alındı.
Hırsızlık olaylarının organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Bergama\'daki Kurtuluş Mahallesi\'nde, çalıntı hayvanların tutulduğu bir çiftlik olduğunu belirleyen ekipler, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Şebekenin lideri olduğu belirlenen T.B. ile şüpheliler İ.K., H.K., İ.B., C.P. ve T.B.\'nin adreslerine de eşzamanlı operasyonlar düzenlendi, 6\'sı da gözaltına alındı. Toplamda 4 ev ve 1 hayvan çitliğinde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları tespit edilen 184 küçükbaş, 4 kümes hayvanı,1 LCD televizyon ve 1 video kamera ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden T.B. , İ.A , H.K.,T.B ve İ.K. çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Bergama Cezaevine gönderildi. C.P. ve I.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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