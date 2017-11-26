T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayvan hırsızlığı iddiasına 2 tutuklama

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B

26 Kasım 2017 00:52

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.A ve Y.A., tutuklandı.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.A. ve Y.A.\'nın ilçedeki çeşitli hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çaldıkları hayvanları satma hazırlığındaki 2 şüpheliyi yakaladı. Son olarak Akhisar\'ın Sarıçalı Mahallesi\'ndeki bir ahırdan hayvan çalan şüphelilerin Yunusemre, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde de toplam 14 büyükbaş hayvan çaldıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve Y.A., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR Manisa DHAMANİSA AkhisarAkhisarJandarma KomutanlığıSonAkhisar Sarıçalı MahallesiYunusemre SomaKırkağaçEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24