Hayvan hırsızlığı iddiasına 2 tutuklama

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.A ve Y.A., tutuklandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.A. ve Y.A.\'nın ilçedeki çeşitli hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çaldıkları hayvanları satma hazırlığındaki 2 şüpheliyi yakaladı. Son olarak Akhisar\'ın Sarıçalı Mahallesi\'ndeki bir ahırdan hayvan çalan şüphelilerin Yunusemre, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde de toplam 14 büyükbaş hayvan çaldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve Y.A., tutuklandı.

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