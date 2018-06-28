Hayvan hırsızlarını kiralık aracın GPS kayıtları yakalattı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde bir ahırdan hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çorum\'un Osmancık ilçesi Çay Mahallesi Adatepe mevkisinde meydana geldi. Bir çiftçinin, ahırından 2 yavru küçükbaş hayvanın çalındığı şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, kiralık araçla hırsızlık olayının gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalinden yola çıkarak çalışmayı bu yönde sürdürdü. Yakın zamanda bir oto kiralama şirketinden İ.Y., B.G. ve E.Ö.\'nün kiraladığı aracın, GPS kayıtlarından hırsızlık olayının meydana geldiği saatlerde aynı bölgede olduğu belirlendi. Hayvanları çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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