“Hayvan haklarıyla ilgili düzenlemede sona gelindi” iddiası

Hükümetin, özellikle toplumda infial yaratan olaylar sonrası “Düzenleme yapılacak” ifadeleriyle gündeme getirdiği hayvan haklarıyla ilgili çalışmada sona gelindiği ileri sürüldü. İddiaya göre hayvanlara işkence yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre AKP’nin hayvan haklarıyla ilgili düzenlemesi son aşamaya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlığının sürdüğü öne sürülen düzenleme şu maddeleri öngörüyor:

— Bütün hayvanlar çipli, yani kimlikli olacak. Çipte sahibinin adı, hayvanın yaşı, varsa sağlık kontrolleri yer alacak.

— Hayvanlara işkence yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

— Hayvanını sokağa bırakana para cezası uygulanacak.

— Hayvan barınaklarına standart getirilecek.