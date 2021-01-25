Hayvan hakları yasası yıllardır Meclis’te; “Beklemekten yorulduk” diyen İyi Partili Sıdalı kanun taslağı hazırladı

Türkiye'de her gün hayvanlara yönelik şiddet suçu işlenmeye devam ederken tüm kamuoyunun gözü kulağı hayvan hakları yasasının Meclis gündemine gelmesinde. 2019'da kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda tüm partilerin ortak rapor hazırlamasına rağmen somut adım olan kanun hâlâ beklemede. İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da “Hayvanlar için yeni bir sayfa açacak olan kanun için artık Beştepe'yi beklemekten yorulduk” diyerek İYİ Parti'nin çözümlerini içeren bir kanun taslağı hazırladı.

Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre, Sıdalı, hazırladığı tasarının detaylarını şöyle anlattı:

"Teklifimizin tam olarak uygulanması halinde hayvanlara yönelik şiddetin ve onların refahını tehlikeye sokan hareketlerin ciddi şekilde azalacağını düşünüyorum.

Hayvanlara karşı yapılan kötü muameleler kabahat olmaktan çıkarılıyor ve TCK'ya tabi hükümlere dönüştürülüyor. Hayvanlara yapılan fiziksel şiddet, yaralama, tecavüz, cinsel saldırı eylemlerinin suç tanımları yenileniyor. Artık kasten yaralama alt sınırı 2 yıl 1 aydan aşağı olmayacak. Adli para cezaları ise 5.000 TL'den başlayarak, 15.000 TL'ye kadar olacak.

Hayvanların tüm canlılar gibi kutsal yaşam hakkına sahip duyguları olan varlıklar olduğu ve asla taşınır bir mal muamelesi göremeyeceği hükmü getiriliyor.

Hayvanların içinde bulunduğu trafik kazasına karışan sürücüler, taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçlarından, hayvanın kaza sonrası tedaviye ulaştırılma şartlarına göre sorumlu olacak.

Sahipli, sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılmasını öneriyoruz. Sahipsiz hayvanlar, hukuk karşısında da sahipsizler.

Yerel yönetimlerin kontrolünde hayvan refahına uygun olarak; kısırlaştırma ve bakım merkezleri, karantina merkezleri, rehabilitasyon ve eğitim tesisleri gibi farklı merkezler işlevine uygun şekilde kurulacak.

Mevcut yasada bulunan “yasaklı ırklar” tanımı artık kaldırılıyor. Bu konuyu “ruhsata tabi ırklar” olarak tanımlıyoruz. Bilimden uzak yasaklara karşıyız. Fiziksel özellikleri tehdit olabilecek ırklara yönelik ağırlaştırılmış, özel sahiplenme şartları getiriyoruz.

Hayvanların yaşam hakkını korumak, eziyet ve istismarı önlemek adına Hayvan Kolluğu oluşturmayı öneriyoruz.

Hayvan sahiplenme bir sorumluluktur, ehliyet gerektirir ve kriterlerini belirlemek zorundayız. Bu kriterlere göre belediyelerden hayvan sahipliği belgeleri alınmasını öneriyoruz. 18 yaş altında hayvan sahipliği mümkün olmayacak.

Hayvanlara yönelik süreçlerin yönetilmesinde kullanılmak üzere Hayvan Refahı Fonu kuruluyor. Bu fonun kaynağını; hayvan sahipliği belgelerinin; ruhsata tabi ırkların ruhsat bedellerinin masrafları, kanuna göre kesilecek idari para cezaları, yerel yönetimlerin hayvan mezarlıklarından alacağı gömü ücreti ve bağışlar gibi kalemler oluşturacak.

Hayvan kullanılan kara ve su sirkleri ile deniz memelileri gösteri merkezlerinin yenilerinin kurulmasına karşıyız. Mevcut deniz memelisi tesislerine ise faaliyetlerini sonlandırmak için en fazla iki yıl süre tanıyoruz.

İl Hayvan Hakları Kurullarının da yetkileri genişletilerek baro temsilcileri kurullara dâhil edilmelidir. Bu kurullarda kanunun sağlıklı uygulanmasının takibi için baronun olmaması düşünülemez."