Hayvan hakları yasası yeniden düzenleniyor; kısırlaştırma, adak ve cinsel saldırı gündemde

AKP'nin 10 yıldır çalışmalarına devam ettiği “hayvan hakları” düzenlemesi yeniden revize edildi. Düzenlemede sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, korunması ve sahiplendirilmesine ilişkin yeniden bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

AKP'li yetkililer, daha önce “Hayvan Hakları Kanunu” olarak düzenlenmesi öngörülen mevzuatın, mevcut halindeki gibi “Hayvanları Koruma Kanunu” adıyla teklife girebileceğini ifade ediyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, dünyadaki benzer kanunlarda hayvanlar için “hak” tanımının yapılmadığı belirtilirken, hayvanların “aklı, iradesi, seçme hakkı ve kendisine verilen hakkı kullanma yeteneği” bulunmadığı gerekçesiyle “hak” yerine “koruma” ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağı kaydedildi.

Yeni düzenlemenin bir anlamda, “kedi-köpek” kanunu gibi algılanabileceğine işaret eden AKP kurmayları, önce düzenlemenin diğer hayvanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin gündeme alındığını, ancak bu kez de karşılarına avcılık, balıkçılık gibi meslek gruplarının çıktığını ve bu nedenle bu yönde bir genişletmeden şimdilik vazgeçildiğini belirtiyor.

Sokak hayvanları 4 yıl içinde kısırlaştırılacak

AKP’nin üzerinde yeniden çalışma kararı aldığı düzenlemeler arasındaki en önemli başlıklardan birini, “sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması” konusu oluşturuyor. Sokak hayvanlarının 4 yıllık bir süreç içinde kısırlaştırılması planlanırken; diğer yandan türlerin korunması, hayvan sahiplendirme ve petshopların durumu ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılması öngörülüyor.

Hayvanlara cinsel saldırı suçu

“Hayvanlara cinsel saldırı” suçuna 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemede “beyan” esasının, özellikle küçük yerleşim birimlerinde soruna dönüşebileceğini savunan AKP yetkililer, bu düzenlemenin revize edilebileceğine de işaret ediyor. Öte yandan AKP yetkililer, kurban bayramları dışında “adak” adıyla yapılan hayvan kesimleri konusu için de bir formül arayışında olduklarını ifade ediyor.