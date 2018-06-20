Hayvan hakları savunucularından hükümete: Samimi değiller

Hükümetten art arda gelen hayvan haklarının korunacağına yönelik açıklamalar ve İBB'nin "Adalar’da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacak" kararının ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) açıklama yaptı. HAYTAP, "Samimi değiller. Neden 2 ay önce ya da geçen ay değil de şimdi. Yani Sapanca’daki vahşet yaşanmasaydı, bir 6-7 yıl daha bekleyebilirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Atları özgürlüğüne kavuşturacağız” demiş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, daha önce Meclis gündemine gelmesine rağmen reddettiği hayvanları koruma kanunu teklifine ilişkin “Kanunlaştıracağımız ilk yasa hayvanları korumaya ilişkin düzenlemeler olacaktır” açıklamsında bulunmuştu. Hayvan hakları savunucularının yıllardır savunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Erdoğan’ın açıklamasının ardından "Adalar’da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacak" kararı aldı.

Hayvan hakları savunucuları hedefte

Birgün'den Rabia Yılmaz'ın hbaerine göre, Kararın ardından hayvan hakları savunucularını hedef alan bir açıklama yapan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ise, “Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Uygularsa da kabul edebileceğimiz bir durum değil. Bu duruma ancak hayvanseverler sevinir” dedi.

‘Bu zamana kadar çözemezler miydi!’

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, kararı şöyle değerlendirdi:

“Yasa değişikliği ile ilgili 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı’nda görüştük. Bu görüşme de 5-6 yıllık bir mücadele sonucunda gerçekleşti. 2018 yılına geldik, bu 7 yıl içerisinde birkaç defa hükümet değişikliği de oldu, ancak hâlâ aynı yerdeyiz. Erdoğan hâlâ yetkili isim, birçok bakan değişti ama hayvan haklarından sorumlu olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hiç değişmedi, defalarca Ankara’ya gittik ve görüşmeler yaptık. Bunlara karşın herhangi bir adım atılmadı. Dolmabahçe’deki görüşmede Kadir Topbaş da vardı. UKOME ve İBB devreye girip, bu işi çözemez miydi? 7 yıllık süre içerisinde ve yasa teklifini de hazırlayıp vermemize karşın hiçbir şey yapılmadı. Ben yasanın geçse bile, tutuklamalı bir hapis cezası olacağı, pet shopların, hayvanat bahçelerinin, yunus parklarının veya hayvanlı sirklerin kapatılacağını sanmıyorum. Çünkü samimi değiller. Neden 2 ay önce ya da geçen ay değil de şimdi. Yani Sapanca’daki vahşet yaşanmasaydı, bir 6-7 yıl daha bekleyebilirdik.”

‘Rant büyük, faytoncular pes etmez’

Öte yandan Faytoncular Odası’nın da kolay kolay pes etmeyeceğini kaydeden Şenpolat, “Faytoncular Odası, atlarını bir taksi veya minibüs plakası gibi pahalı bir şekilde satıp vazgeçmek istiyorlar. Çünkü onun bir plaka değeri olduğunu düşündüklerinden ve işin içinde ciddi bir rant olduğundan bu işi kolayca bırakacaklarını sanmıyorum” diye konuştu.



Araçlar adaya uygun değil



İBB’nin basına yansıyan araçlarını da değerlendiren HAYTAP Başkanı Şenpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de ‘elektrikli fayton’ dedik, ancak böyle kara taşıtına benzeyen bir aracı da tasvip etmiyoruz. ‘Yine fayton olsun, ama sadece at koşmasın önünde’, söylediğimiz buydu. Biz bunun örneğini de yayınladık. Türkiye’de de yapılıyor bu ve Kapadokya ile Adana’da da uygulanıyor. İBB’nin Kınalıada için uygulamaya koyacağı araç ise, minibüs gibi bir prototip. Bizim tabiki öncelikli derdimiz orada at koşturulmasın, ancak bu araçlar da adanın ruhuna uygun değil.”