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"Hayvan hakları için ne zaman çalışma başlatılacak?"

CHP'li Tanrıkulu, Orman Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

13 Şubat 2016 23:32

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir havyan hakları kanunu için ne zaman çalışma yapılacağını sordu.

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre Tanrıkulu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün, hayvan hakları ihlalleri dolayısıyla en çok ceza kestiği 10 il hangileridir?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, hayvan hakları ihlalleri denetimlerini nasıl gerçekleştirmektedir? Toplam kaç personel bu işlemler için istihdam edilmektedir?

Kapsamlı bir havyan hakları kanunu için ne zaman çalışma yapılacaktır? Eziyet ve kötü muamelenin önüne geçilmesi için ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi çerçevesinde ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Türkiye genelinde toplam kaç hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınaklarda kaç hayvan barınmaktadır? Bu hayvanlar düzenli olarak veterinerlerce sağlık kontrolünden geçmekte midir?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve diğer ihtiyaçları için ayırdığı yıllık bütçe toplam ne kadardır?

Hayvan hakkı ihlalleri için ihbar hattı açılacak mıdır?” 

 

 

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