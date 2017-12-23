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Hayvan gübresinin altından 140 kilo esrar çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 140 kilo 250 gram esrar çıktı

23 Aralık 2017 01:57

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyondaki hayvan gübresinin altından 140 kilo 250 gram esrar çıktı. Kamyon şoförü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana E90 Otoyolu\'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine hayvan gübresi yüklü Ramazan A. (26) yönetimindeki 63 EA 614 plakalı kamyonu durdurdu. Şoförün şüpheli hareketleri üzerine araçta narkotik köpeği \'Zoro\' ile arama yapıldı. Köpek tepki verince, kamyon emniyet otoparkına çekildi, kasasındaki gübre, iş makinesi yardımı ile boşaltıldı. Bu sırada boşaltılan gübrenin altından 137 kilo kubar ve 3 kilo 250 gram toz olmak üzere, 140 kilo 250 gram esrar ele geçti. 
Ramazan A. ile yanındaki Yılmaz A. (27), gözaltına alındı. Uyuşturucunun Diyarbakır\'dan alınıp, Mersin\'e götürülmek istendiği tespit edildi.

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