T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayvan damında intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, Bircan U

11 Ocak 2018 20:55

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde, Bircan U. (35) adlı kadın, evlerinin yanındaki hayvan damında kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Yenipazar\'ın kırsal Koyunlar Mahallesi\'nde oturan Bircan U., dün saat 23.30 sıralarında  evlerinin yanındaki hayvan damında komşuları tarafından iple tavana asılı halde bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Bircan U.\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği saptanan Bircan U.\'nun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 
Jandarma, Bircan U.\'nun intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKYENİPAZAR Aydın DHAYenipazarKoyunlar MahallesiBircanAcil ServisNazilli Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24