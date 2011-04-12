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Haytap'tan adaylara 'hayvan hakları' sınavı

Haytap, 12 Haziran seçimlerinde parlamento yarışına girecek milletvekili adayları için " Hayvanlara Kötü Muameleye Duyarsız Kalan Siyasilere Oy Yok" kampanyası başlatıyor

12 Nisan 2011 03:00





Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



 

Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap), 12 Haziran seçimlerinde parlamento yarışına girecek milletvekili adayları için " Hayvanlara Kötü Muameleye Duyarsız Kalan Siyasilere Oy Yok" kampanyası başlatıyor. Başkan Yardımcısı Nesrin Çıtırık, T24'e, "Hayvanlara eziyete göz yumanlara oy vermeyeceğiz. Duyarlı insanların Meclis'e girmesini sağlamak için kampanya başlatıyoruz" dedi.



 

Kampanya için kolları sıvanırken, BDP'nin desteklediği Bağımsız Malatya adayı yönetmen Gani Rüzgâr Şavata takipte. 2008 yılında  "Saddam'ın Askerleri Karagüneş" sinema filminin çekimleri sırasında atın sürüklenerek öldüğüne ilişkin iddialar sanatçıyı hedef yapmıştı.



 

"Çevreci profesör" diye bilinen Orhan Kural. T24'e,  atla ilgili iddialar üzerine sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlattı ve "Ancak, mahkemede tanıkların ifadesiyle atla ilgili iddialar doğrulanmadı. Sanatçıyla ilgili bir suç bulunmadı" dedi.



 

"Ben üzerime düşeni yaptım. Suç duyurusunda bulundum" diyen Kural, sanatçının bu süreçte kendisine, "Ben böyle bir şey yapar mıyım hocam" dediğini hatırlattı.



 

Hayvanlara eziyet eden kişinin insanları sevebileceğine inanmıyorum" diyen Kural, " Bu tür insanlarla uğraşıyorum. Şavata TBMM'ye girdiğinde yine takip ederim. İnşallah,  hayvan hakları konusunda iyi şeyler yapar".



 

Haytap ise,  2008 yılında yaşanan olayların bir yönetmene olan tepki olduğunu vurguluyor ve "    Bugün önümüzde milletvekili adayları var.  Hepsinin hayvan hakları konusunda verecekleri sınav önemli. Adayların hapsini yakın takipte tutacağız".



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