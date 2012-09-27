HAYTAP, hayvanseverleri 30 Eylül'de meydanlara çağırıyor!

HAYTAP başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşu 30 Eylül Pazar günü saat 14.00'te İstabul Taksim Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Antalya Kent Meydanı, Bursa Kent Meydanı, Bodrum Belediyesi önü ve 7 Ekim Pazar saat 14:00'te Ankara Sakarya Caddesi'nde yapılacak 'hayvan hakları' eylemlerine katılım çağrısı yaptı.

HAYTAP'ın çağrısı şöyle:

Başından beri ısrarla vurguladığımız üzere bu ülkenin çevre yasaları ile hayvan hakları ile gönülden ilgilenen birçok doğru sivil toplum örgütü, bilim insanı, ekip ve saha çalışanları olduğu halde, devletin özellikle kendi birimlerinin yanlış uygulamalarının faturası hayvan dostlarımıza kesilmiştir.

Hayvanat bahçelerinin açılmasının daha çok teşvik edilmesi, petshoplarda hayvan satımı ticaretine üstü kapalı onay verilmesi, hayvanların ancak işkence ile öldürüldüğünde sanığın adli para cezası ile cezalandırılması, gerekse doğal hayat ortamı adı altında büyük bahçeler yaratılarak hayvanların açlığa ve parçalanmaya teşvik edilmesi, hayvanların Türk geleneklerine uygun olarak ödül ve ikramiye olarak verilmesi, kat mülkiyeti yasasını bile aşarak evlerde beslenen hayvan sayısının zarar verip vermediğine bakılmaksızın müdahale edilmesi, yunus parklarının sonlandırılması ile ilgili tasarıda hiçbir madde olmaması, televizyonlarda ve radyolarda bu konularda ayrılan eğitim sürelerine hiç değinilmemesi, 'tehlikeli hayvan ırkı' diye bir kavramın peşinden gidilerek sahibi yerine suçsuz hayvana ceza verilmesi ve sahibinin yine es geçilmesi , hayvan dövüşlerine gözlerin kapatılması, bu konudaki internet yayınlarının görmezden gelinmesi, savcılara hayvanlara tecavüz halinde re’sen kovuşturma yetkisi verilmemesi , kariyer elde etmek için akademisyenlerin deney adı altında aynı araştırmayı onlarca kere yapması olan koşullu etik körlük gibi kavramlar göz ardı edilmiş, birçok maddeler ülke gerçeğine “güya uydurularak” bir bir sıralanmış gözükmektedir. Hayvanlara işkence edip ama öldürmeyip ve taksitle verilecek olası cüzi cezayı ödeyerek kurtulma seçeneği ise adeta “aferin oğlum yasası” olarak bizlere sunulmaktadır.

Mağdur ve güçsüz olan yok olacak, güçlü olan yasalarla dahi korunmaya devam edecektir. suolarak kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlıları da var saymayan güçlünün korunduğu bir topluma gidişattır.

Bu kadar insan ölümünün yaşandığı , vicdanların tüm ölümlere ağladığı ülkemizde , hayvanların da ölümüne gerekçeli bir ortam hazırlayarak, Avrupa Birliğine girmek bu şekilde olacak ise biz FEDERASYON olarak ; yanındaki konu komşusunu tanımayan, yaşlı büyüklerini dahi düşkünler yurduna atan robotlaşmış Avrupalı’nın o modern yaşam anlayışını kabul etmedigimiz gibi hükümetin, hayvan hakları konusundaki bu yeni yasa tasarısını da kabul etmiyoruz.