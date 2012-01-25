Hayrünnisa Gül'den Fransa'ya tepki

T24-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Ankara'da görev yapan kadın büyükelçiler, büyükelçi eşleri ve uluslararası kuruluşların kadın temsilcileriyle yarın öğle yemeğinde bir araya gelecek. Yemeğe, Ermeni iddialarına ilişkin yasanın senatoda kabul edildiği Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili'nin eşi Sabine Bili davet edilmedi.



Türkiye'deki yabancı kadın diplomatlar ve diplomat eşleriyle zaman zaman bir araya gelen Hayrünnisa Gül, yarın daha geniş kapsamlı bir buluşma gerçekleştirecek. Çankaya Köşkü'nde verilecek öğle yemeğine Türkiye'deki kadın büyükelçiler, büyükelçi eşleri ve AB, BM gibi uluslararası kuruluşların kadın temsilcileri davet edildi. Ancak, Fransa Senatosu'nun Ermeni iddialarına ilişkin yasayı onaylamasına tepki olarak, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili'nin eşi Sabine Bili yemeğe davet edilmedi.

Basına kapalı gerçekleşecek ve yaklaşık 90 kişinin davetli olduğu yemekte Hayrünnisa Gül'ün, konuklara hitaben yapacağı selamlama konuşmasının ardından yemeğe geçilecek.