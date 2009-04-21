Hayrünnisa Gül'den Ergenekon yorumu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, Saylan’ın evinin aranmasıyla ilgili soruya, “Üzülüyorum sadece” yanıtını verdi.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün himayesinde engellilere yönelik “Eğitim Her Engeli Aşar” kampanyası dün başlatıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Hayrünnisa Gül, Türkiye’de 8.5 milyon engellinin olduğunu belirterek, “Burada toplanmamız için 8.5 milyon nedenimiz var” dedi.



Hayrünnisa Gül’ün Ergenekon sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Hayrünnisa Gül, toplantıdan sonra verilen kokteylde, Ergenekon soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler ve ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’ın evinin aranması konusunda, “Yorum yapmak istemiyorum. Ne söylesem farklı yere çekilecek. Üzülüyorum sadece.”

