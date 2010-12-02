-HAYRÜNNİSA GÜL TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Tempo dergisinde yayınlanan bir haberde ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' gerekçesiyle açtığı davada, dergi ve haberi kaleme alan Cemal Subaşı'dan 5 bin TL manevi tazminat kazandı. Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmasına, davacı Hayrünnisa Gül'ün avukatı Ömer Küçüközcan ile davalılar avukatı Tamer Sağcan katıldı. Hakim Rıza Şahin, mahkemenin daha önce vermiş olduğu ret kararının, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından bozulduğunu anımsattı. Avukat Küçüközcan, Yargıtayın bozma kararına uyulmasını, avukat Sağcan ise mahkemenin daha önce vermiş olduğu kararda direnmesini talep etti. Hakim Şahin, ara kararında, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına karar verildiğini belirterek, duruşmaya devam etti. Avukat Küçüközcan, davanın kabul edilmesini isterken, avukat Sağcan da davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu. Hakim Rıza Şahin, davanın, derginin sorumlu yazı işleri müdürü Neval Barlas yönünden reddine karar verdi. Şahin, diğer davalılar yönünde ise davayı kısmen kabul ederek, Tempo dergisi ve Cemal Subaşı'nın, Gül'e, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Davanın dilekçesinde, Tempo dergisinde, 22 Mayıs 2008 tarihinde, Cemal Subaşı tarafından kaleme alınan ''İşte İpleri Koparan Konuşma-Devletin Zirvesindeki Küslüğe İlişkin Ankara Fısıltıları'' başlığıyla yayınlanan haberde, Hayrünnisa Gül'ün ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, Tempo dergisi, derginin sorumlu yazı işleri müdürü Neval Barlas ve editör Cemal Subaşı'dan, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat talep edilmişti. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar vermiş, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise söz konusu kararı, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozmuştu.