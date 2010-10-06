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Dünya

HAYRÜNNİSA GÜL STRASBOURG'DA STRASBOURG (A.A)

06 Ekim 2010 22:54

-HAYRÜNNİSA GÜL STRASBOURG'DA STRASBOURG (A.A) - 06.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Avrupa Konseyi'nin merkezi Strasbourg'a geldi. Hayrünnisa Gül, yarın, ''Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınması'' konulu raporun tartışılması sırasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu oturum sırasında kamuoyuna açıklanacak olan rapor, AKPM üyesi İstanbul Milletvekili Lokman Ayva tarafından kaleme alındı. ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyasına destek vermesi, kampanyayı himaye etmesi sıfatıyla Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin parlamenterlerine hitaben konuşacak olan Hayrünnisa Gül, ayrıca AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio ile de görüşecek. Hayrünnisa Gül'ün himayesinde yürütülen ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyası, ülke genelini ve tüm engelli grupları kapsayan 3 yıl sürecek bir sosyal sorumluluk projesi. Beyazay Derneği koordinasyonunda, 2009 yılının nisan ayında Çankaya Köşkü'nde yapılan tanıtım toplantısıyla başlatılan kampanya ile eğitim kurumlarının, engellilerin eğitimlerine devam etmelerini mümkün kılacak fiziki şartlara kavuşturulması ve eksiklerinin giderilmesi planlanıyor. ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyası, engellilerin eğitim görebilecekleri ve sosyal yaşamın her alanında etkin olabilecekleri konusunda toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

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