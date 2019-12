Hayrünnisa Gül, ölümden döndü!

T24



Şoförü bayıldı



Soğukkanlı koruma



Tamponla durdu



Şoför hastaneye





Uçaktaki doktor



Nabzı yüksek çıktı



Acil ameliyata alındı



Gül: Ekibimle gurur duyuyorum



Şoförün yanında oturan koruma Şirin Şerbetçi direksiyona hâkim olup otomobilin takla atmasını önledi. Şerbetçi artçı korumalara haber verince bir başka koruma otomobili makam otomobilinin önüne geçerek tamponuna vurmasını sağlayıp durdurdu. Soğukkanlı ve eğitimli korumalar büyük bir kazayı önlemiş oldular.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, geçen hafta Esenboğa Havalimanı yolunda ölümden döndü. First Lady, havalimanı yolunda yaşadığı Hollywood filmlerini andıran olaydan, Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi’nin yıllardan beri aldığı eğitim sayesinde burnu kanamadan kurtuldu. Çankaya Köşkü kaynaklarının da doğruladığı, Esenboğa yolundaki dehşet dolu anlar şöyle yaşandı:Hayrünnisa Gül, 3 Mart Perşembe günü saat 21.00’de THY’nin TK 2175 sefer sayılı uçağı ile İstanbul’a gitmek için Dışişleri Konutu’ndan hareket etti. Havalimanına 3 kilometre kala First Lady ile birlikte özel koruması ve özel kalem müdiresinin içinde bulunduğu Mercedes marka makam otomobilinin şoförü mide kanaması geçirip direksiyon başında fenalaştı.Yaklaşık 90 kilometre hızla yol alan makam otomobili, şoförün ayağı gaz pedalında basılı kaldığı için sağa sola yalpalamaya başladı. Özel eğitim almış olan ve şoför mahallinin yanında oturan koruma Şirin Şerbetçi, otomobile hâkim olmak için derhal direksiyona uzandı. Bir yandan otomobilin şarampole yuvarlanmasını önlemeye çalışan Şerbetçi, diğer yandan hemen telsizden arkadaki artçı korumaya durumu bildirdi. Bunun üzerine, heyecan dolu anlar yaşanmaya başladı.Arkadaki artçı otomobillerden biri ve heyetteki diğer otomobiller iyice yavaşlayıp normal trafiğin akışını durma noktasına getirdi. Arkadaki bir diğer artçı otomobil ise önce makam otomobilinin yanına yaklaşıp, durum tespiti yaptı. Makam şoförü dışında herkesin iyi olduğunu gören VW Passat marka koruma otomobilinin şoförü, aldığı özel eğitimi uygulamaya başladı. Koruma otomobili hemen makam otomobilinin önüne geçti. Koruma otomobili kendi arka tamponunu, makam otomobilinin ön tamponuna denk getirerek, takla atmasını önleyecek şekilde uyumlu biçimde 3’er kez vurarak durdurmayı başardı.Bu sırada ilk bildirimle havalimanından hemen yola çıkmış olan ambulans olay yerine geldi. Mide kanaması geçirip bayılan şoför derhal hastaneye kaldırıldı. Makam otomobiline geçen bir başka şoför, Hayrünnisa Gül ve beraberindekileri havalimanının VIP bölümüne getirdi. Hayrünnisa Gül, hemen şoförün durumunu sordu. Diğer korumalar kalp krizi gibi bir durum olmadığını, mide kanaması geçirdiğinin anlaşıldığını belirttiler.Bu dehşet dolu anlarda soğukkanlılığını koruyan Hayrünnisa Gül, VIP salonunda dinlenip su içti ve kendisini İstanbul’a götürecek THY uçağına bindi. Hayrünnisa Gül’ün yaşadıkları yüzüne de yansımıştı. Tesadüf eseri, Hayrünnisa Gül için ayrılmış 1 A numaralı koltuğun hemen arkasındaki sırada bulunan Ankara Üniversitesi’nden Gastroentroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Dökmeci, First Lady’nin durumunun iyi olmadığını anladı.Dökmeci, kendisini tanıtıp, “Yüzünüzü iyi görmedim. Tabiplik yemini gereği, herşeyden önce nabzınıza bakmam gerekir” diyerek Hayrünnisa Gül’ün nabzını ölçü. Dökmeci, “Biraz nabzınız fazla. Sakinleştirici ilaç varsa içmenizde yarar ver” dedi. Bunun üzerine First Lady’nin özel kalem müdiresi, “Biraz heyecanlı bir olay yaşadık” demekle yetinip, Gül’e sakinleştirici ilacını verdi. Hayrünnisa Gül, Prof. Dr. Dökmeci’ye teşekkür edip uçaktan ayrıldı.Makam şoförünün, ayakta olmadığı için mide kanaması geçirdiğini anlayamadığı ve midesinde oldukça kan biriktiği anlaşıldı. Acil ameliyata alınan şoförün, sağlığının düzeldiği belirtildi. Gül çifti şoföre, geçmiş olsun dileklerini iletti.Hayrünnisa Gül, Esenboğa yolunda büyük bir kazayı atlatırken, eşi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır’a yaptığı günübirlik ziyaretten dönmek için havadaydı. Cumhurbaşkanı Gül’ü getiren uçakla Hayrünnisa Gül’ün içinde bulunduğu THY uçağı, hemen hemen aynı saatlerde İstanbul’a indi. Yaşananları Hayrünnisa Gül’den dinleyen Cumhurbaşkanı Gül, koruma müdürü Osman Çangal ile ekibini kutlayarak, “Böyle bir koruma ekibine sahip olduğum için gururluyum” dedi. Hayatlarını korudukları kişiye siper eden VIP korumalar, atış, sürüş, yakın dövüş eğitimi, diksiyon gibi her alanda eğitiliyorlar. Halkla yakın temas içinde olan Cumhurbaşkanı ve eşinin hiçbir gezisinde de şimdiye kadar tatsız bir olay yaşamadı.