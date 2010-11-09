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Hayrünnisa Gül: İlkokul öğrencisi kendi isteğiyle başörtüsü takmaz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, eşi ile birlikte İngiltere’ye gitti.

09 Kasım 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, eşi ile birlikte geldiği İngiltere’nin başkenti Londra'da üniversitelerde okuyan öğrenciler ve dernek üyeleri ile biraya geldi. gül, ilkokulda türban tartışmalarıyla ilgili, "İlkokul öğrencisinin kendi isteği ile başörtüsü takması gibi birşey söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.



İngiltere’nin başkenti Londra'da kaldığı Mandarin Otel'de yaklaşık 1 saat süre ile öğrencilerle görüşen Hayrünnisa Gül, yurt dışında eğitim gören gençlerin şanslı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin geçen 10 yılda büyük mesafe kaydettiğini, tüm gençlere Türkiye'de imkanlar sunulduğuna dikkati çekti. Gençlerin sorularını yanıtlayan Hayrünnisa Gül, bir soru üzerine ilkokullara bazı türbanlı öğrencilerin gelmesine değinerek, şöyle dedi:

“Bu konuda yaşanan bir cehalet varsa biz bunu da ortadan kaldıracağız. İlkokul öğrencisinin kendi isteği ile başörtüsü takması gibi birşey söz konusu olamaz. Bu konuda karar verecek yaşa geldiğinde kararını verir.”


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