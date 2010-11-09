Hayrünnisa Gül: İlkokul öğrencisi kendi isteğiyle başörtüsü takmaz

T24

İngiltere’nin başkenti Londra'da kaldığı Mandarin Otel'de yaklaşık 1 saat süre ile öğrencilerle görüşen Hayrünnisa Gül, yurt dışında eğitim gören gençlerin şanslı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin geçen 10 yılda büyük mesafe kaydettiğini, tüm gençlere Türkiye'de imkanlar sunulduğuna dikkati çekti. Gençlerin sorularını yanıtlayan Hayrünnisa Gül, bir soru üzerine ilkokullara bazı türbanlı öğrencilerin gelmesine değinerek, şöyle dedi:“Bu konuda yaşanan bir cehalet varsa biz bunu da ortadan kaldıracağız. İlkokul öğrencisinin kendi isteği ile başörtüsü takması gibi birşey söz konusu olamaz. Bu konuda karar verecek yaşa geldiğinde kararını verir.”