Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın vefatıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok üzüldüm. Halk sağlığı, cüzzam, eğitim gibi konularda gerçekten takdire şayan çalışmaları oldu" dedi.



Hayrünnisa Gül, "81 İlden 81 Yıldız Eğitim Projesi"nin tanıtımı için Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantının ardından, basın mensuplarının Saylan'ın vefatına ilişkin sorusunu yanıtladı.



Saylan'ın vefatını sabah saatlerinde öğrendiğini belirten Hayrünnisa Gül, "Gerçekten çok üzüldüm. Halk sağlığı, cüzam, eğitim gibi konularda gerçekten takdire şayan çalışmaları oldu, ülkeye hizmetleri oldu. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Herkesin başı sağolsun" diye konuştu.

